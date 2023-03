VIDÉO - Cette entreprise de l'Oise recrute... par tirage au sort

Pour attirer autant de candidats, l’entreprise a mis le paquet : pas de travail le week-end, des horaires à la carte le matin ou l'après-midi, 35 heures par semaine pour... 1 900 euros brut par mois. C'est Guillaume Gruyer, responsable de recrutement chez SAMSIC, qui a la lourde tâche d'appuyer sur le bouton pour lancer le tirage au sort. "On a deux postes disponibles sur le mois d'août et on a 14 candidats qui se sont inscrits", explique-t-il. Roulement de tambour, ce sont finalement les candidats 1 et 6 que l'ordinateur a sélectionnés. "La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être étudiants et d'être majeurs", précise Guillaume Gruyer.

Depuis dix ans, le nombre de candidats qui postule a plus que triplé. De son côté, l’entreprise y trouve son compte et en profite pour préparer l’avenir. Selon Céline Senteno, directrice des ressources humaines de RS France, ces jeunes sont potentiellement de futurs salariés en CDI. "Car ils peuvent se dire : 'c'est super, il y a d'autres métiers'. Parce que les métiers ne sont pas très connus chez nous, et ils ont peut-être l'opportunité de découvrir autre chose", dit-elle.