VIDÉO - Cooptation : comment fonctionne ce système de recrutement qui offre des primes aux salariés ?

Dans le médical ou dans la restauration, la cooptation est de plus en plus répandue en France. Ce mode de recrutement consiste à offrir une prime à tout employé qui permet d'en embaucher un autre. Un système qui a fonctionné pour Kylian, recommandé à sa direction par son père, responsable restauration dans l'hôtel 4 étoiles "Mercure" de Metz. Pour ce recrutement, il a touché une "prime de cooptation" de 300 euros. "C'est un coup de pouce qui n'est pas négligeable. Après, ce n'est pas que le seul aspect, car au quotidien, savoir que vous allez avoir une équipe qui va être complète avec des gens sur qui vous pouvez compter, ça c'est le vrai plus", détaille Malik Sidi Yacoub.

Kylian, lui, est rassuré sur ses conditions de travail. "Dans n'importe quel restaurant, on peut nous vendre du rêve en tant qu'employé et au final être déçu alors que j'ai déjà travaillé avec mon père par le passé, je sais déjà comment travailler et communiquer avec lui", explique le jeune homme.