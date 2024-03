Emploi : luxe, drones... Ces métiers qui recrutent en 2024

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Cette année, plus de 180.000 postes sont à pourvoir dans une centaine de grandes entreprises industrielles. Le 20H de TF1 vous donne quelques exemples.

Ce jeudi matin, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), c'était une opération séduction pour le géant du luxe LVMH. Avec 3800 offres d'emploi à pourvoir, le groupe mise sur des salons de recrutement pour attirer de potentiels candidats. Il y a des besoins dans tous les secteurs, mais surtout dans les métiers d'artisanat. Ces domaines sont parfois méconnus de la jeune génération, comme la maroquinerie, par exemple.

"Il y a beaucoup de métiers dont on ne parle pas beaucoup dans les métiers de la maroquinerie, donc je suis venue un peu voir ce qui se passait et pourquoi pas postuler", témoigne une jeune femme. Ces candidatures sont nécessaires car il faut anticiper les futurs départs à la retraite. "On a besoin de monde pour renouveler. Il faut donner la place aux jeunes", explique Isabelle André, couturière chez Dior.

Dans un garage d'Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calai)s, le patron n'arrive pas à embaucher. Faute de main-d'œuvre, il doit allonger ses délais de réparation parfois de plus d'un mois.

Les jeunes diplômés préfèrent nettement aller travailler dans les entreprises du numérique ou les startups que dans des grands groupes industriels, qui ont pourtant besoin d'eux Cécile Maillard, rédactrice en cheffe adjointe de L'Usine nouvelle

Comment expliquer que les entreprises peinent à recruter alors que le chômage, lui, repart à la hausse depuis un an ? Selon Cécile Maillard, rédactrice en cheffe adjointe de L'Usine nouvelle : "Les jeunes diplômés préfèrent nettement aller travailler dans les entreprises du numérique ou les startups que dans des grands groupes industriels, qui ont pourtant besoin d'eux. Mais ce n'est pas l'environnement qu'ils recherchent. Donc on a ou des jeunes, ou des personnes en reconversion, qui ne vont pas aller vers ces métiers, alors que ce sont ceux qui recrutent."

Des entreprises comme Enedis ont bien compris ce genre de problème. La société dispose de 10.000 postes à pourvoir sur quatre ans, surtout dans des métiers techniques et physiques. Alors, pour attirer de nouveaux techniciens et les jeunes générations, elle mise sur un drone pour diagnostiquer ses ouvrages. L'entreprise recrute aussi dans les secteurs de la transformation énergétique et du digital. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.