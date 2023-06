VIDÉO - Horaires à la carte : dans cette entreprise, les salariés choisissent librement leur emploi du temps

Les retombées positives de cette nouvelle formule ont été documentées. En janvier dernier, l'Organisation internationale du Travail (OIT) se penchait pour la première fois sur la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans un rapport. Elle y soulignait les bénéfices des horaires flexibles "à la fois à l’économie, aux entreprises et aux travailleurs", permettant de "jeter les bases d’un équilibre meilleur et plus sain" et "d'améliorer la productivité", un "scénario 'gagnant-gagnant' pour les employeurs comme pour les salariés". "Les différents pays doivent s’inspirer des expériences acquises en matière de réduction du temps de travail et de flexibilité pendant la crise du Covid-19", estimait aussi l'instance internationale.

Au départ, la volonté de donner plus d'autonomie aux employés avait engendré quelques craintes au sein de la direction d'Eclia, mais désormais, celle-ci a compris qu'il s'agissait d'un atout indéniable pour satisfaire des travailleurs dont la moyenne d'âge est de 35 ans. "C'est un challenge de s'adapter aux nouvelles générations qui poussent nos portes", souligne Stéphanie Robin, directrice des ressources humaines de l'entreprise. "Les horaires flexibles sont clairement un levier d'attractivité et de recrutement pour nous. Cela nous permet aussi de fidéliser nos salariés et de retenir ces talents."