VIDÉO - Hugo, 19 ans, est le nouveau plus jeune buraliste de France

Un dernier coup d’aspirateur, les journaux mis en place, les affiches sorties... Le bureau de tabac peut ouvrir, et les premiers clients ne se font pas attendre. Ce jeudi, c’est jour de marché et les passants attendaient cette reprise avec impatience. "Je vais aller acheter peut-être un journal pour faire démarrer son activité. Je pense qu’il a du courage, et puis Lannion a besoin de revivre un peu, surtout le centre-ville", estime une habitante.