VIDÉO - Job dating insolite : chômeurs et recruteurs s'affrontent au rugby (sans savoir qui est qui)

Fanny Yapoudjian, responsable des ressources humaines à "La table de Cana", est, elle aussi, très habile sur le terrain, mais plutôt pour observer et recruter. "Il y a des profils très intéressants. On voit qu'il y a des leaders, qu'il y en a qui suivent, mais qui sont bien là en renfort derrière, ça, c'est top", dit-elle. Au bout d’une heure de jeu, les masques tombent : les 170 demandeurs d’emploi découvrent les 17 recruteurs, qui étaient leurs compagnons de match d’un jour.

Les premiers entretiens se font au bord du terrain. Fanny, cherche sept candidats. Elle a repéré Ranny, inscrite à Pôle Emploi depuis plus de cinq ans. À son tour de lui donner envie de rejoindre son équipe. "J'ai regardé ton CV parce que c'est intéressant de voir ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le savoir-être. On a joué ensemble et j'ai vu que tu étais quelqu'un de dynamique", lui dit-elle.