VIDÉO - Le bonus réparation fait marcher les cordonniers

Le bonus réparation a été lancé il y a un mois pour nos vêtements et nos chaussures. Il incite notamment à retourner chez les cordonniers. Toutefois, tous n'ont pas choisi de participer à l'opération.

Cela fait près d'un mois que Christophe Helary, cordonnier, travaille sans relâche. Depuis le lancement du bonus réparation, son enseigne reçoit beaucoup plus de monde qu'avant. "Vous avez huit euros de remise", explique-t-il à un client. "Je pensais que ma chaussure n'était pas forcément réparable, et du coup si, ça l'est, et pour pas cher", se réjouit ce dernier.

300 cordonniers labellisés

Grâce à l'opération, les clients se permettent une réparation plus complète. "Ça permet de réutiliser les chaussures qu'on a un peu abimées, refaire notamment les semelles et les cuirs, je trouve ça très bien", approuve une jeune femme. Mais si vous habitez Laval, Limoges, Castres ou Grenoble, vous ne pouvez pas bénéficier du bonus. Car dans l'Hexagone, 300 cordonniers sont labellisés, c'est seulement un cordonnier sur dix.

À Treillières (Loire-Atlantique), au Nord de Nantes, Stéphan Courtet est indépendant et il n'a pas souhaité participer à l'opération. "Ça demande beaucoup de temps au niveau administratif", explique-t-il. Ses clients n'y voient aucun problème, car déjà trouver un bon cordonnier n'est pas évident à la campagne.

D'autres professionnels espèrent en revanche que les démarches vont se simplifier à l'avenir, pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle sans trop perdre de temps.