VIDÉO - "Dix offres d'emploi" en faisant "le tour du Vieux-Port" : on a vérifié si Macron disait vrai

De bon matin, nous sommes allés chercher du travail sur le Vieux-Port. Avec une question simple : "Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir chez vous ?" Effet immédiat : "Absolument, deux postes de serveur", "trois postes pour la journée et trois postes pour le soir"... Nous trouvons rapidement plus d'une dizaine d'offres, essentiellement dans la restauration, et pour des contrats saisonniers. "Pour l'instant, non, on ne pourra pas dire temps plein, on va dire saisonnier, ( ) de juillet à octobre", indique la responsable de l'établissement.

Nous trouvons même une offre en CDI. Mais quand nous expliquons que nous n'avons aucune expérience dans le secteur, le nombre d'offres se réduit. "Il faut des personnes un peu avec de l'expérience, je pense, souligne un barman. "Tout le monde croit que c'est un métier facile mais manque de pot, il y en a beaucoup qui essayent et qui arrêtent".