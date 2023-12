REPORTAGE - Pêcheurs contre vents et marées : 24 heures avec les forçats de la mer

L'aide carburant de 20 centimes par litre aux pêcheurs va être étendue jusqu'en juin 2024. Une bonne nouvelle pour les marins pécheurs, qui se disent étranglés par les charges, et dont beaucoup se posent la question de la poursuite de leur métier. Pour mieux comprendre, nous avons partagé leur vie quotidienne pendant 24h.

Être pêcheur, c'est d'abord composer avec l'incertitude de la météo. Cet automne 2023, les tempêtes se sont enchaînées. "C'est la seule journée de la semaine, on va essayer de la prendre en espérant que tout se passe bien", confie Romain Jouan. Ce marin-pêcheur a acheté un chalutier il y a un an. Un investissement à plus d'un million d'euros. Comme sur tous les bateaux, 60% de la recette, sert à payer les charges et l'entretien. Le reste est partagé entre les marins.

Les années fastes sont de plus en plus rares

La paie dépend donc directement de la pêche. "Ne pas savoir ce que tu vas remonter à chaque fois, c'est de l'adrénaline aussi. Tu peux gagner 4 ou 5000 euros sur une pêche, et aussi ne rien gagner du tout", explique Simon Vilaine. Les bonnes années, un matelot peut gagner 40.000 euros ou 50.000 euros net, un salaire de cadre. La contrepartie d'un métier parmi les plus difficiles et les plus dangereux. À bord, c'est ce que les communs des mortels appelleraient un calvaire. La houle, l'odeur de poisson, de gasoil, et le sommeil rare, interrompu en permanence par une alarme : toutes les 3 heures, de jour comme de nuit, il faut remonter les filets pour que le poisson soit le plus frais possible.

Tout comme le chiffre d'affaires de la plupart des bateaux, les années fastes sont de plus en plus rares. La faute au prix du gasoil et aux quotas, pas toujours bien compris. Sur un coup de filet, 80% de chinchards, un poisson interdit à la pêche depuis cette année 2023, qu'il faut remettre à l'eau. Le prix du gasoil, lui, a été multiplié par trois en quatre ans. L’État rembourse 20 centimes par litre. Mais même avec cette ristourne, il faut toujours pêcher plus pour maintenir les marges. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.