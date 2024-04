VIDÉO - Permis moto, stage déco... vers la fin des "CPF de loisirs" ?

Faut-il en finir avec le "CPF de loisirs", quand le Compte personnel de formation permet par exemple de payer le permis moto ou un stage de peinture ? Une réunion était organisée ce jeudi 11 avril au ministère du Travail pour discuter plus précisément des règles en vigueur et éviter quelques dérives.

Pour passer son permis moto, Nicolas a fait une affaire : il paye 130 euros, soit dix fois moins cher que le prix classique. "J'ai utilisé le Compte personnel de formation (CPF). Moi, je suis dans le domaine de la plomberie. Je fais pas mal de dépannage. Donc il faut être assez réactif, alors j'ai sauté sur l'occasion", explique-t-il dans le sujet de TF1 ci-dessus.

En effet, depuis janvier, vous pouvez financer ce permis avec votre compte CPF, à une condition : avoir un lien avec un projet professionnel. "Ceux qui ont la possibilité de le prouver et de le faire peuvent accéder au financement par le CPF", assure David Benham, gérant d'une auto-école à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Obtenir son permis moto est déjà la deuxième formation la plus demandée sur le site Mon Compte Formation.

Une personne sur six utilise son CPF pour son loisir

Ce nouveau financement pose toutefois question. "Les gens se ruent. Comment va-t-on faire pour passer des gens en loisir pour un permis moto, et des gens qui vont à leur travail avec ce permis ? Comment va-t-on distinguer ça ?", se questionne Ali Benzemour, gérant d'une auto-école à Aix-en-Provence.

Justement, pour éviter les abus, tous ceux ayant déjà leur permis de voiture pourraient bientôt être exclus du dispositif. Passer son permis moto n'est d'ailleurs qu'une formation parmi plus des 200.000 éligibles au CPF. Le catalogue est parfois étonnant, il y en a pour tous les goûts : pizzaïolo, cavalier, masseur, ou encore peintre sur meuble. Pour cette dernière formation, il faut compter 9900 euros, pour 15 semaines de stage. "Le CPF m'en paye un tiers. Et le reste, les deux tiers, sont à ma charge", précise une participante à la formation.

Mais alors, comment éviter la confusion entre démarche professionnelle et loisir ? Isabelle Barral, formatrice en peinture sur meubles à Rians dans le Var, opère pour sa part une sélection. "J'ai deux prérequis. Je demande à ce que les gens rédigent un business plan, et qu'il fasse un stage de création d'entreprise, pour que ce ne soit pas confondu avec du loisir créatif", détaille-t-elle. Attention donc à bien respecter les conditions de ces formations. Selon le ministère du Travail, une personne sur six utiliserait son CPF sans motif professionnel.