REPORTAGE - Quand des demandeurs d'emploi sont recrutés... en mode "The Voice"

À la clé, des centaines de contrats. Et pour tenter d'en décrocher un, tous les arguments sont bons. Philippe vient de passer. Il cherche un emploi depuis plus de huit mois, et le concept lui plaît : "Le physique ne compte pas derrière le rideau, l'apparence ne compte pas, l'âge non plus, et je pense que c'est une bonne chose". Se présenter derrière un rideau à l'aveugle, c'est justement ça la grande différence. "C'est la première fois que je fais ça, on ne voit pas les recruteurs, ça fait du bien, on a moins de stress", positive une candidate après son passage.

Après les auditions, place aux entretiens plus formels. Il est temps pour les 30 demandeurs d'emploi de parler aux employeurs, cette fois, en face-à-face. En moyenne, entre 30 et 40% des candidats auditionnés à l'aveugle décrochent un contrat.