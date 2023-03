VIDÉO - Recrutement : les candidats en position de force dans les entretiens d'embauche

"Merci d'être là aujourd'hui pour un poste qu'on a ouvert à l'Île Maurice". Vous avez bien lu, dans cette société, on propose de vous embaucher à l'autre bout du monde tout en gardant un salaire français. Antoine, ingénieur de formation, est le sixième à passer devant les recruteuses de LeHibou, plateforme qui met en relation spécialistes freelances de l'informatique et entreprises. Et curieusement, le candidat n'a rien à faire, c'est la DRH qui parle 90% du temps. "L'avantage de là-bas, c'est que vous avez votre maison avec piscine, avec le jardinier qui est compris", poursuit celle-ci, Audrey Dufrenne.

Il s'agit de séduire à tout prix, car offrir un CDI ne suffit plus à retenir les talents, surtout les plus diplômés. Les démissions s'accumulent : rien qu'au premier semestre 2022, 523.000 Français ont quitté leur poste, selon la Dares. Et quand ils restent, 34% des salariés envisagent de rompre leur contrat, notamment les plus jeunes. "La jeune génération est plutôt volatile aujourd'hui, analyse Audrey Dufrenne. En moyenne, un profil entre 25 et 30 ans reste 18 mois dans une société. Donc, comment on fait pour se différencier, attirer les candidats quand on n'a pas des salaires qui sortent de l'ordinaire ? Qu'est-ce qu'on trouve pour donner ces paillettes, pour fidéliser ?". "Il faut que le métier plaise, que l'ambiance générale soit saine. Si on n'a pas tout ça, c'est sûr qu'on ne travaille pas à 100%", commente de son côté Antoine.