Reprendre un bureau de tabac, l’idée qui séduit

En un an, le nombre de reprises de bureaux de tabac a bondi de 28%. Le pays compte 23 500 bureaux de tabac et vendre son affaire prend en moyenne un an. À la fin du mois, Jeremy Toda cédera son commerce à Benoit. Les candidats à la reprise se sont bousculés. À 50 ans, Benoit Lorrain, ancien vendeur de matériel agricole, a décidé de devenir son propre patron.