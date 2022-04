Restauration : les patrons prêts à tout pour recruter

Serveuse depuis plus de 20 ans, Amandine Marc, veut aujourd'hui consacrer quelques jours par semaine à ses enfants. En février, lorsqu'elle décroche son emploi dans le restaurant "La connivence" à Lille, elle souhaite aménager son temps de travail. Elle n'est en poste que le midi et un soir par semaine, et peut s'occuper de son fils les lundis, mercredis et dimanches.