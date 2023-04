VIDÉO - Serveur, le métier le plus recherché de France

La terrasse d'une centaine de places du "Café A" dans le 10e arrondissement de Paris est inexploitée. Pour cause, le patron de l'établissement, David Zenouda, cherche désespérément quatre serveurs, mais à ce jour, il n'a reçu aucun CV. Pourtant, il a posté des annonces partout. Pour tenter de convaincre des candidats, il met en avant un certain nombre d'avantages comme une hausse des salaires ou des aménagements des horaires de travail. "Aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher, de séduire, de trouver la perle rare qui progressera chez nous et qui évoluera dans notre secteur. Et ça passe évidemment par les augmentations", nous explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Il y a augmenté de 16 % en moyenne tous les salariés cette année, que ce soit en cuisine ou en salle. Par exemple, Anthony Enedy travaille au "Café A" depuis 4 ans et gagne maintenant 1700 euros net par mois. Pour le garder dans l'entreprise, il a été augmenté en janvier dernier de 200 euros. Mais même avec ces nouvelles conditions, cela ne suffit toujours pas. Ils sont seulement deux à assurer le service mercredi midi. "Pour moi, les gens n'ont plus envie de travailler dans la restauration. C'est un métier trop difficile, trop contraignant", analyse-t-il.