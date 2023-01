Retour sur terre : leur deuxième vie au milieu des moutons

À la première lueur du jour, Laurianne, 30 ans, a rendez-vous avec 300 brebis et leur bergère, Océane. Pas facile pour cette apprentie bergère d'apprendre à parler aux brebis afin de les mener à son tour. Laurianne a commencé l'école des bergers il y a un mois et demi. Avant, c'est auprès des clients qu'elle courait. Pour cette nouvelle vie, elle a plaqué son CDI de commercial. Une démission éclaire, après cinq ans de bons et loyaux services.