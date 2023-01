Retraite : avec la nouvelle réforme, combien d'années devrez-vous cotiser ?

Les plus concernés par cette réforme sont les cinquantenaires. Par exemple, si vous êtes né en 1965, pour avoir 100% de votre retraite, vous devrez travailler neuf mois de plus. Il y a ceux qui prennent la nouvelle avec philosophie et ceux qui ont du mal à la digérer. Les Français nés en 1968 devraient quant à eux travailler six mois de plus. Tout cela, bien sûr, à condition que l'Assemblée nationale vote le texte tel quel.