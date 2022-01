Salaires des Français : les chiffres clés

"Les Français sont plus mal payés que dans les pays voisins. D'abord parce que chez nous, il y a des cotisations sociales importantes. Ça correspond à une protection sociale qui est une forme de salaire indirect, protection santé, protection pour la retraite. L'autre raison, c'est que nous avons réduit le temps de travail davantage qu'ailleurs. Il y a 40 ans, un Français et un Américain travaillaient 1 800 heures par an. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'Américain travaille toujours 1 800 heures mais le Français, lui, est descendu à 1 400 heures par an", rappelle François Lenglet, spécialiste Économie - TF1.