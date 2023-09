VIDÉO - Salaires : vers une importante hausse en 2024 ?

Dans l'entreprise "Phone Recycle Solution", spécialisée dans le reconditionnement de téléphones portables, 30 personnes sur la centaine de salariés ont eu droit à une augmentation supérieure à l’inflation en 2023. Parmi elles, Kanistika Kathiragamanathan, directrice de production. L’année prochaine, elle pourrait même gagner davantage. Pour faire prospérer son entreprise, le cofondateur, Istik Teboul, réfléchit déjà à des primes pour 2024, jusqu’à deux mois de salaires pour certains employés. "On est conscients que la vie coûte plus cher, que les besoins sont plus importants et qu'il faut revaloriser à la hauteur des efforts", indique-t-il dans le reportage en tête de cet article.