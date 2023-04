VIDÉO - Alerte à Malibu... dans les Landes : les sauveteurs en mer recrutent

C’est l’épreuve la plus redoutée et la plus physique : une course de vitesse sur le sable, puis dans l’eau. L’objectif : arriver parmi les dix premiers, sur 88 candidats. "Ça nous met dans les vraies conditions, ça prouve quel sauveteur on est", explique une jeune concurrente à bout de souffle, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.