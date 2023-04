VIDÉO - Semaine de 4 jours : l'essayer c'est l'adopter ?

D'autres entreprises passent progressivement à la semaine de quatre jours, avec plus ou moins de difficultés selon le secteur d'activité. Dans un restaurant du Gers, par exemple, notre équipe a observé un système de jours de repos à la carte, de 2 à 3 selon les semaines. "Pendant 4 jours, on est focalisés sur le travail, mais une fois que c'est fini, on ne pense plus au travail", savoure Tom Barrieu. Le jeune homme s'est engagé comme serveur au restaurant "Le Bastion" de Lectoure à cause de cette nouvelle organisation, qui le séduisait.

C'est un autre atout de la semaine de 4 jours pour les employeurs : elle peut attirer les candidatures, le recrutement étant une des difficultés majeures du secteur depuis la crise du Covid. "Pour un poste de serveur expérimenté, je recevais un ou deux CV", nous confirme la gérante Lucie Brasseur, "et là j'en reçois entre cinq et dix".

Contrairement à l'entreprise toulousaine, le restaurant reçoit du public sept jours sur sept. L'organisation est donc plus complexe. Les salariés peuvent avoir leurs jours de congé en début ou en milieu de semaine, et parfois travailler en coupure. Les journées plus longues peuvent aussi être plus pénibles, certains travaillant parfois 12 heures d'affilée. Toutes les entreprises ne peuvent d'ailleurs pas envisager la semaine de quatre jours, à l'image des couples de restaurateurs qui cuisinent et servent eux-mêmes, et ne pourraient limiter leurs journées de travail qu'en fermant le restaurant plus souvent.