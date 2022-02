Semaine de 4 jours : la tentation des patrons

La semaine de quatre jours implique un allongement des journées de travail. Le principe est loin d'être un succès dans cette entreprise de marketing digital. Mais Nathalie elle n'a pas hésité : "ça m'apporte un confort et un meilleur équilibre vie perso et pro. Je ne reviendrais pas en arrière", dit-elle. Avec un week-end de trois jours et des journées travaillées plus longues, cette salariée estime être plus concentrée. Désormais, elle effectue 35 heures aux quatre jours au lieu de 39 avant. Un défi d'organisation pour le patron. "Chaque poste a un binôme obligatoire. Quand un n'est pas là, l'autre doit prendre la relève. Deux binômes ne doivent pas prendre la même journée d'absence".