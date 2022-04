Seniors et retraités : les employeurs se les arrachent

Embaucher un senior, le former et le voir partir à la retraite trois ou quatre ans plus tard, ça vaut le coup pour cette responsable de recrutement. À priori, le senior finira sa carrière chez son dernier employeur et restera en poste plus longtemps qu'un jeune. En 2018, Jean-Manuel Roux a créé une plateforme d'emploi dédiée aux plus de 50 ans. À l'époque, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis le début de l'année, il a placé 30 000 candidats partout dans le pays. D'ici à 2030, cinq millions de personnes partiront à la retraite, une sur deux envisage de rester active pour améliorer sa pension dont le montant moyen est inférieur à 1 400 euros.