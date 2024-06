Les vacances approchent et c'est une bénédiction pour beaucoup de Français. Mais c'est aussi une source d'angoisse pour certains, notamment pour les accros aux boulots. Benjamin Muller vous explique comment vous débarrasser de cette addiction.

Les beaux jours ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez et les vacances aussi ! Une bénédiction pour la plupart des Français, mais pas pour les accros du travail, pour qui "vacances" rime plus avec "source d’angoisse". Et les "workaholic" ("les drogués du travail" en français) sont bien plus nombreux que vous ne le pensez. Plus de détails avec Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Deux Français sur dix n’arrivent pas (ou ne veulent pas) à déconnecter

Selon une étude datant de 2020, deux Français sur dix se déclaraient comme étant "totalement workaholic", tandis que trois Français sur dix se disaient "un peu" addicts. En d’autres termes, deux Français sur dix n’arrivent jamais à complètement déconnecter du boulot ou ne veulent pas décrocher. Le souci étant que cette addiction au travail est au détriment de leur vie personnelle. "90 % des tâches que je fais, je ne peux les déléguer à personne", se justifie Déborah, une téléspectatrice workaholic, directrice administrative et financière de métier. "Donc, oui, les week-ends et les vacances, j'ai toujours mon ordinateur sous le bras au cas où. Tout ceci peut donner des situations telles que le fait de faire 90 bulletins de paie la veille de l’enterrement de mon père."

Dans les faits, la difficulté à déconnecter concerne davantage de monde : sept Français sur dix avouent répondre aux mails professionnels sur leurs jours de repos. Et ce qui entretient cette tendance, ce sont surtout les nouvelles technologies qui nous permettent de consulter nos mails ou nos futures tâches à faire en un clic. Avant cela, durant leurs vacances, les salariés n’étaient tout simplement pas joignables.

Plusieurs causes à l’addiction au travail

Et les personnes qui en pâtissent le plus, ce sont forcément les proches, les conjoints, les enfants. Par exemple, Hélène, une téléspectatrice de 40 ans, mariée à un professeur, témoigne : "Il travaille en permanence, il passe à côté de sa vie, des moments en famille. […] Et quand il s’arrête enfin, son corps réagit : il est malade, il a des migraines, etc." Ce témoignage fait grandement penser aux témoignages de conjoints de personnes accros à l’alcool ou à la drogue, à juste titre.

Selon le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre, il y a plusieurs causes à l’addiction au travail : trop de boulot, une façon obsessionnelle de se noyer dans les détails ou bien un syndrome de l’imposteur, qui peut donner l’impression que l’on doit toujours en faire plus que les autres pour exister.