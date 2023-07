VIDÉO - Télétravail au camping : vous en rêvez, eux l'ont fait !

Toboggan, piscine, piaillements, et à l'écart le coin de télétravail du camping de Sérignan Plage (Hérault). Vacancière, Marine découvre cet espace chic et professionnel qui n'est pas encore achevé. Elle va pouvoir calmement y faire le tri de ses mails et envoyer à ses collègues leurs feuilles de paie. Un impératif loin de ses quatre jeunes enfants restés dans son bungalow, avec leur grand-mère.