SOS Villages : dans cette commune de Côte-d'Or, trois commerces cherchent leurs repreneurs

Dans ces rayons, on trouve des vêtements, de la laine, des objets de couture... Elle a su rendre ses produits indispensables. Mais après tant d'années d'activité, Marinette veut désormais se consacrer à autre chose et passer la main, non sans un pincement au cœur.

Elle n'est pas la seule, il n'y a qu'à longer la rue. Florence n'a reçu aucune offre depuis qu'elle a mis en vente sa boulangerie. Elle fait donc appel à SOS Villages grâce aux bons conseils de Marinette. Et s'il y a une chose qui va beaucoup manquer à ses clients, c'est sa proximité, puis son sourire au quotidien.