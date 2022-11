SOS Villages : patron cherche repreneur jovial pour que la fête continue

En plus d'être là à chaque événement de l'année, elle est la seule à 20 kilomètres à la ronde. Et si Christophe vend son commerce, ce n'est pas qu'il n'a plus le cœur à la fête. À 61 ans, il part à la retraite. Il cherche donc un joyeux repreneur. "Pour reprendre la boutique, il faut aimer la fête et être convivial. Et tout passe bien", affirme-t-il.