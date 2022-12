Stations de ski : "Il faut que l'État mette en place un statut de saisonnier"

Les saisonniers, qu'en pensent-ils ? Avec deux hivers en cuisine et un salaire de 3 000 euros net, Tristan Sabatier, sous-chef dans un hôtel-Spa, quatre étoiles, veut en finir avec un statut trop précaire. "Le Covid a ouvert les yeux à pas mal de personnels de la restauration. Ils se sont rendus compte que les soirées et les week-ends, c'est sympa, explique-t-il. "Et comme j'ai eu un enfant, j'ai besoin d'avoir un CDI pour pouvoir louer un appartement auprès d'une agence immobilière", ajoute-t-il.

Alors pour les séduire à tout prix, certains employeurs ne font plus travailler le soir. Dans ce restaurant, service continu jusqu'à 16 heures seulement. "Il faut absolument que l'État mette en place un statut de saisonniers", insiste Grégory Delechat, restaurateur, président des hôteliers-restaurateurs de Gets (Haute-Savoie). En attendant, la course contre-la-montre continue, la semaine prochaine de nombreuses stations affichent complet.