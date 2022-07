Suzanne, 21 ans, premier été dans les alpages

La surprise fait son effet. Atterrissage en douceur pour ces drôles de nouveaux compagnons. Le premier défi est de réussir à tout ranger dans cette petite cabane de quatorze mètres carrés. L'alpage retrouve son calme, le son des cloches, le bruit du vent. Dix-huit heures, c'est l'heure de sortir les brebis. Suzanne le confie : c'est une grande responsabilité ce troupeau, soigner les blessures et gérer les dangers de ces pentes vertigineuses. Chaque jour à venir sera identique et différent à la fois : la lumière, le brouillard, mais surtout la solitude et une autre échelle du temps dans cette immensité.