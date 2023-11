VIDÉO - Télétravail : ces entreprises qui décident de resserrer la vis

Moins de télétravail, plus de présentiel. C’est la formule que certains patrons proposent - ou imposent - en ce moment à leurs salariés. Un exemple : celui de Publicis, le géant français de la publicité. Depuis la pandémie, les salariés y bénéficiaient d’un régime très favorable, soit six semaines autorisées par an. À partir du 1er janvier, il y aura désormais trois jours de présence obligatoire au bureau pour deux jours de télétravail autorisé, avec l’interdiction de poser le lundi.

Ce n’est pas un cas isolé. On renégocie également au sein des groupes Loréal, Safran, Vinci, Orange… Les accords de télétravail conclus pendant la pandémie arrivent à échéance et les patrons en profitent pour fermer un peu le robinet, en limitant à deux jours par semaine le recours au télétravail.