TÉMOIGNAGES - Ils ont trouvé un emploi grâce aux réseaux sociaux

Et si pour recruter, les réseaux sociaux étaient plus forts que France Travail ? De plus en plus d'entreprises les choisissent pour faire passer leurs annonces. Et ça fonctionne, comme l'a constaté le JT de TF1.

Ludovic Leblond se sent chanceux. Il vient d'être embauché en CDI dans une entreprise de transport, Keolis Ouest Normandie. Un nouveau travail qu'il a trouvé grâce à une annonce parue un matin sur son compte Facebook. Après des mois de chômage, sa vie prend enfin une nouvelle direction. "Sortant d’une génération où ce n'étaient pas les mêmes moyens de recrutement, c’est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide par ce biais-là", affirme-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

200 candidats en quelques jours

Rapide, mais aussi efficace pour les responsables de l'entreprise. Ils recherchaient 20 chauffeurs depuis six mois sans résultat. En quelques jours, Internet leur a fourni 200 profils. Ce sont "des candidats qui ne seraient jamais venus postuler directement, qui n’avaient jamais eu l’idée de devenir des conducteurs de transport de voyageurs. C’est une chance pour eux et pour nous d’acquérir une nouvelle source de candidatures", explique Matthieu Drean, le directeur de Keolis.

Nouveau départ également pour Aurélie Prévot, qui est tombée un jour, par hasard, sur une annonce. Il n'y avait pas de CV à remplir pour postuler, il suffisait de cliquer. "Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite, pile au moment où j'avais besoin. J'ai cliqué dessus, et voilà, le lundi d'après, je commençais à travailler", détaillait-elle le 18 avril face à la caméra du 20H de TF1. Aurélie a aujourd'hui rejoint les 370 salariés d'une entreprise qui fabrique des câbles de frein pour des trains d'atterrissage, comme opératrice de production.

Ce sont des gens qui ne cherchent pas activement un emploi et donc ils ne vont pas passer du temps sur les sites d’emplois. Camille Cosnefroy, PDG de Seiza

Chauffeurs routiers, serveurs, ouvriers qualifiés… Des milliers d’offres sont désormais disponibles sur les réseaux sociaux. Les diffuser sur Instagram, ou Facebook, la société Seiza en a fait sa spécialité. Mais comment font-ils pour trouver les bons candidats ? Tout simplement en analysant les comportements sur internet. "Ce sont des gens qui ne cherchent pas activement un emploi et donc ils ne vont pas passer du temps sur les sites d’emplois. En revanche, ils vont passer deux heures et demie par jour sur les réseaux sociaux", assure son PDG, Camille Cosnefroy.

Ils récupèrent ainsi de précieuses données, comme vos centres d’intérêts, vos loisirs et même votre lieu de résidence. Ensuite, ils vous envoient des propositions d’emplois parfaitement ciblées. "Parfois, c'est d’un poste identique vers un autre, souvent avec des conditions qui sont peut-être plus agréables. Mais ça peut aussi être d’une industrie vers une autre", précise Camille Cosnefroy. Il faut dire que face à la pénurie actuelle de main d’œuvre, partir d’une entreprise pour rejoindre la concurrence est une pratique de plus en plus courante.

C'est le cas de Nicolas Manieri, cariste. Il ne cherchait pas à changer de travail, mais lorsqu’il a aperçu une offre sur son téléphone portable, il a répondu immédiatement. Résultat : un contrat en CDI et un meilleur salaire : 1874 euros bruts par mois. "Quand j’ai dit à mon entourage que je partais de là où j’étais pour venir à Regilait, ils m’ont dit : 'c’est bien, si tu fais l’affaire, parce qu'il y a toujours une période d'essai, logiquement, tu peux finir ta carrière là-bas'", témoigne-t-il.

Il y avait dix postes à pourvoir et la direction a reçu 64 candidatures en à peine quatre semaines. Mais avoir le choix, c’est un luxe : cette opération de recrutement sur internet leur a coûté 6000 euros. "6000 euros quand vous avez quelqu’un qui reste 10 ans, c'est très relatif. Et l’entreprise en a besoin bien sûr. On ne peut pas tourner sans cariste, c’est vital pour nous", souligne

Céline Celerier, directrice des Ressources Humaines chez Regilait. La moitié du recrutement est d’ores et déjà effectué, ce qui permet à l’entreprise d’envisager maintenant de se développer plus sereinement.