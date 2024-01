"On a un peu la haine" : 16 ans après avoir été licenciés, ils doivent rembourser leurs indemnités

Douze ex-salariés d'une entreprise de la Manche, liquidée en 2008, vivent une situation ubuesque. Seize ans après, la justice ayant annulé leur licenciement, ils doivent rembourser les indemnités qu'ils avaient perçues. Deux d'entre eux témoignent auprès de TF1.

Difficile de tourner la page quand le vent souffle dans la mauvaise direction. Ce pourrait être la morale de la fable des temps moderne des ex-Lebrun, à ceci près que les bourrasques en question viendraient d’une quinzaine d’années en arrière, et que les mésaventures des anciens salariés de cette petite entreprise normande d’électricité et de plomberie sont on ne peut plus réelles, et ne sont pas arrivées à leur terme. Licenciés en 2008, ils avaient dû attendre deux ans pour obtenir leurs indemnités… Et ils doivent aujourd’hui les rembourser. Certains jusqu’à hauteur de 20.000 euros.

L’histoire débute par la faillite de la société Lebrun, à Saint-Lô (Manche). Son patron est alors en location gérance, système lui permettant légalement de ne pas avoir à payer les licenciements de ses douze salariés. Lesquels occupent ensuite les locaux de l’entreprise durant deux mois, jusqu’à ce qu’un mandataire judiciaire ne les licencie de fait, au moyen d’indemnités allant de 5.000 à 20.000 euros. Ils obtiendront, en outre, 2.000 euros d'indemnités pour préjudice moral sur décision du conseil des prud'hommes, en 2010. Ce qui aurait dû conclure une affaire, somme toute, assez banale.

"On n’en cause plus"

Sauf que les ex-salariés avaient fait appel de cette décision, dans l’espoir d’obtenir, en plus, des indemnités pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse". Une nouvelle, et longue procédure s’enclenche, cette fois devant la cour d’appel de Rouen. Celle-ci finit par trancher en mars 2022 : sur la base d’une irrégularité de procédure, elle considère que "le licenciement pour motif économique est privé d'effet". Au regard du droit, ils ne sont donc plus licenciés. En conséquence de quoi, selon France Info, le régime de garantie des salaires (AGS), sans que la loi ne l’y contraigne, charge un huissier de récupérer lesdites indemnités, avec injonction de payer sous quinzaine.

"On a un peu la haine parce que ça faisait déjà deux ans que j’étais en retraite, témoigne Gérard, dont le compte bancaire vient d’être saisi, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. On avait un petit peu d’argent de côté donc ça, c’est parti, on n’en cause plus. Je me suis même retrouvé obligé de demander un crédit de 5.000 euros à ma banque." Faire des emprunts, puiser dans ses économies… Plusieurs des onze autres ex-Lebrun en sont aussi là. Les plus jeunes, qui ont retrouvé un emploi depuis, ont, eux, vu les montants directement saisis sur leur salaire. Il leur faut, en plus, payer des frais d’huissier.

Un dernier espoir

Devant le bruit provoqué par l’affaire dans les médias locaux, le mandataire judiciaire finit, relate Ouest-France, par renoncer à récupérer les indemnités de licenciement, ne réclamant plus que les 2000 euros de dommages et intérêts… Mais ceux qui ont déjà remboursé tout ou partie de leurs indemnités ne peuvent plus revenir en arrière. "J’ai l’impression qu’on a volé mon licenciement. On a eu beaucoup de mal à avoir eu les droits qui vont avec et maintenant on nous les réclame, donc double peine, deux fois punis", résumait auprès de TF1, avec amertume, Dominique, aujourd’hui retraité, au mois de mars.

À présent, leur avocate ne prend même plus la peine de répondre à leurs coups de téléphone. Plus de nouvelle depuis un an, selon Gérard. Il reste pourtant un espoir, puisque l’affaire a été portée devant la Cour de cassation, pour contester l’arrêt de la cour d’appel. Mais l’issue demeure incertaine. Leurs remboursements seront-ils un jour remboursés ? Une certitude : pour que cette histoire finisse bien, il faudra que le vent tourne, une bonne fois pour toutes.