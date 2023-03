VIDÉO - De plus en plus de salariés équipés d'exosquelettes : "Ça me tire moins dans les épaules"

Anthony Hurez a lui aussi bien failli devoir arrêter de travailler. Ce responsable d'équipe chez Marly, dans le Nord, haut de deux mètres, est reconnu travailleur handicapé pour ses problèmes de dos. Le modèle qu'il porte soulage ses maux en étirant la colonne vertébrale, et quatre moteurs placés autour de la taille compensent les efforts. "Avant d'avoir cet exosquelette, il m'arrivait d'aller sur les sites clients avec une cane", se souvient-il. Et d'ajouter : "j'avais quelques réticences à aller sur le terrain de par le fait d'avoir peur de ses douleurs qui allaient s'installer, et là, j'y vais volontiers".

Cet équipement, certifié dispositif médical, est même utilisé par certains travailleurs à titre préventif. Comme Fabrice Beaumont, qui ne présente aucune douleur physique à ce jour, mais porte un exosquelette quotidiennement au travail. Et pour cause : il prépare plus de 300 cartons chez Ponera, à Prouvy, dans Nord. À titre de repère, la ceinture qu'il porte vaut 7.000 euros mais l'an dernier, les arrêts maladies en ont coûté 20.000 à l'entreprise de 30 salariés. Le calcul est vite fait. "Que les collaborateurs ne soient pas ralentis par des problèmes de dos pendant les périodes de rush, c'est bien pour l'entreprise", explique Mathieu Flipot, responsable logistique, évoquant "un côté gagnant-gagnant".