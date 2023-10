TÉMOIGNAGES - "Trois fois par semaine, je fais un seul repas dans la journée" : ces salariés bloqués au Smic

Ce sentiment d'un salaire qui stagne, Frédéric Prévost, agent de sécurité, le connait bien. Malgré trente ans de carrière, son salaire est bloqué au SMIC, à savoir à 1.383 euros net. Dans son secteur d’activité, les grilles de rémunérations restent en effet désespérément faibles, en dessous du salaire minimum. Si la loi oblige l'employeur à compenser, cela reste insuffisant et la seule solution pour gagner plus, consiste à faire des heures supplémentaires, en travaillant notamment certains dimanches et les jours fériés. "Trois fois par semaine, je fais un seul repas dans la journée, le repas du soir histoire de dormir sans avoir de bruit de ventre", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article. "Les gens disent 'il faut économiser sur ci ou ça' mais on ne peut plus faire d'économie", insiste-t-il, soulignant que ses "dépenses passent dans l'indispensable" et que "la fin du mois c'est dix jours après l'arrivée du salaire parce que les factures tombent".

Dans cinq ans, lorsqu'il prendra sa retraite, ce dernier sait déjà qu'il sera obligé, de trouver un autre travail pour compléter ses revenus.