"700 euros de différence pour la même charge de travail" : ces saisonniers qui délaissent la France pour la Belgique

À Dunkerque, nombreux sont les établissements qui peinent à recruter. À la "Brasserie de la place", cinq postes sont à pourvoir. Sans succès. "Les jeunes partent travailler sur la Belgique et nous, sur la côté, on est un peu leurrés. On n’arrive pas à recruter le personnel", soupire Daniel Claeysen, le responsable du restaurant-glacier, au micro du 20H de TF1.

Car depuis Dunkerque, la frontière n'est qu'à dix minutes de voiture. Dix minutes de plus, et on arrive à La Panne, une importante station balnéaire belge. Sur la digue, 90% des employés sont Français, à l'instar de Matisse Marécaux, salarié du restaurant "Le Beaulieu". Le jeune homme, qui habite à Dunkerque, explique qu'il y a "700 euros de différence pour la même charge de travail par mois" entre la Belgique et la France. L'écart est tel que sa responsable, Madeleine Smets, n'engage que des Français, "surtout des étudiants". "Pendant les vacances, ils passent pour postuler", explique-t-elle.