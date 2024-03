Auxiliaires de vie : qu'est-ce que la méthode Buurtzorg, mise en place à Rouen ?

Le travail des auxiliaires de vie est essentiel aux personnes dépendantes et fragilisées, mais leurs journées sont souvent trop chargées. À Rouen, certaines mettent donc en pratique la méthode Buurtzorg. Le JT de TF1 vous en dit plus.

En apparence, c'est une journée classique pour Déborah Landecker. L'auxiliaire de vie va aider huit personnes. La seule différence, c'est qu'elle a organisé toute seule son planning via la méthode Buurtzorg, venue des Pays-Bas. En cas d'imprévu personnel, elle peut appeler directement une collègue qui s'occupera des personnes qu'elle devait prendre en charge. Et cela sans passer par l'entreprise qui gérait avant son planning. "C'est mieux comme ça, c'est un gain de temps", confie-t-elle au JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Ça n'a l'air de rien, mais cela change tout, y compris pour les bénéficiaires, qui peuvent désormais donner leur préférence d'horaires.

On a réduit l'absentéisme de 30 à 40%. Olivier Muller, responsable de l'APEF à Rouen

Cette prise en charge du planning permet surtout à Déborah Landecker d'organiser sa tournée de façon plus efficace, notamment en début de journée. "On a choisi les bénéficiaires qui n'étaient pas très loin de chez nous, donc c'est moins de stress", poursuit-elle.

Mieux organisée, elle peut maintenant prendre le temps d'emmener avec elle ses enfants chaque jour. Ce qui n'était pas possible avant.

Comme elle, dans une entreprise où nos journalistes se sont rendus, 70 auxiliaires de vie ont désormais plus de souplesse. Ici, Olivier Muller applique la méthode depuis cinq ans. Et les résultats se voient. "Ce n'est plus la même entreprise. Il y a celle d'avant et celle d'après. En moins de deux ans, on a réduit l'absentéisme de 30 à 40%, on a beaucoup moins d'arrêts maladie, (...) on a divisé le turnover par deux", détaille le responsable de l'APEF (Agence professionnelle de l'emploi familial) à Rouen (Seine-Maritime).