VIDÉO - Banquier, épicier, relais postaux... comment les buralistes se diversifient

On a pris l'habitude de retirer ses colis chez les buralistes. Alors, pourquoi pas de l'argent ? Chez ce buraliste, comme dans une vingtaine d'autres bureaux de tabac dans le pays, on peut trouver un distributeur de billets, exactement comme dans une banque. C’est un service essentiel ici et il est très prisé. Un client sur quinze vient pour retirer un peu d'argent sur son compte. "Je tiens à venir le plus possible ici, parce que plus i y aura de retraits, plus on est sûrs que le distributeur va rester", espère une habitante.