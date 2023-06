VIDÉO - Colonies de vacances : sont-elles menacées par le manque d'animateurs ?

Un poste d'animateurs sur dix ne serait pas pourvu en France. Ambre Doublet, animatrice, a une explication. Pour cette directrice de centre de loisirs, les nouvelles recrues sont moins motivées. "Ces animateurs qui ont un à deux ans d'expérience ne vont pas aller jusqu'à 5 ou 10 ans parce qu'ils en ont marre avant. Sur le terrain, parfois, ça parait difficile donc ils arrêtent", avance-t-elle.

La question du salaire peut aussi dissuader. Pour les jeunes en formation, une majorité sera payée autour de 1200 euros pour un mois de travail en colonie, logé et nourri. "Par rapport à d'autres jobs d'été, on est payé beaucoup mois alors qu'on fait parfois plus d'heures de travail. Et c'est plus compliqué. Il faudrait essayer d'augmenter un peu les salaires pour donner plus envie aux gens de venir", assure Eve Zaouter, une apprentie. Il y a aussi le coût de la formation, souvent au-dessus de 500 euros. Une somme à payer en amont, difficile à assumer pour certains.