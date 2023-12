VIDÉO - Crise du recrutement : des entretiens d'embauche aux fourneaux pour attirer les cuisiniers

Alors que le secteur de l'hôtellerie-restauration n'attire plus, des patrons tentent de trouver des solutions. À Pau, certains ont décidé de s'allier à Pôle emploi pour organiser des sessions de recrutement plutôt originales. Le JT de TF1 vous explique de quoi il s'agit.

Et si vous passiez votre entretien d'embauche directement sur votre futur lieu de travail ? C'est l'idée lancée à Pau (Pyrénées-Atlantique) par l'Union des métiers de l'hôtellerie (UMIH), associée à Pôle emploi, pour faire face aux difficultés de recrutement. Le jour J, dans un "restaurant éphémère", les apprentis cuisiniers sont aux fourneaux et doivent assurer un service complet comme s'ils étaient en plein coup de feu. Certains ont une première expérience, d'autres sont en reconversion professionnelle.

Je suis là pour voir comment ça se passe dans une cuisine, comprendre un peu quelles sont les attentes du marché pour pouvoir s'y intégrer le mieux possible. Estelle Gracia, demandeuse d'emploi.

Tous, en tout cas, souhaitent intégrer le secteur de la restauration. "Pourquoi pas déclencher un emploi derrière ? Parce que j'ai un CAP cuisine et je cherche un travail", explique Ouafae Salmi, demandeuse d'emploi, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Je suis là pour découvrir, voir comment ça se passe dans une cuisine, comprendre un peu quelles sont aussi les attentes du marché pour pouvoir s'y intégrer le mieux possible", ajoute Estelle Gracia, une autre demandeuse d'emploi.

Recruteurs et candidats satisfaits

Les candidats sont en cuisine, mais aussi en salle. "Le but, c'est de remettre ce métier au goût du jour parce qu'on a peut-être des a priori sur les heures, le rythme ou autres. Mais les restaurateurs présents lors de cette session de recrutement s'ouvrent vers de nouveaux profils aussi pour satisfaire les deux côtés en fait", avance Marine Sayerce-Pon, conseillère Pôle emploi en charge de cette opération.

Pour être sûr de leur intérêt et s'assurer de leur motivation, tous les candidats ont préalablement passé une semaine dans des cuisines de restaurants. Et pour cause, les restaurateurs voient souvent des personnes fraîchement embauchées abandonner au bout de quelques jours. "C'est très difficile", admet Pascale Maré, présidente de la branche restauration à l'UMIH Béarn et Soule. "La cuisine arrive à trouver un peu. La salle, on est en pénurie complète", déplore-t-il, même s'il garde espoir. "Moi, j'estime que s'ils sont là, c'est qu'ils ont une envie du métier. Déjà, ça nous donne une première impression."

Le concept porte ses fruits, car plusieurs candidats ont été recrutés en apprentissage lors des précédentes éditions. "Il faut qu'on les forme pour que, derrière, ils restent et qu'ils perpétuent avec nous", souligne Nicolas Brey, directeur du restaurant gastronomique "Bistrot Ruffet" à Pau. En Nouvelle-Aquitaine, 3500 postes sont à pourvoir en hôtellerie-restauration. On en compte près de 200.000 à l'échelle nationale.