VIDÉO - Comment profiter de son temps libre... pour devenir policier

Saviez-vous que vous pouvez porter l'uniforme sur votre temps libre, assurer des missions spécifiques en plus de votre métier ? La police cherche à recruter 30.000 réservistes d'ici à 2030.

Parmi toutes les missions de la police, le contrôle routier est un grand classique. Le reportage en tête de cet article suit une vérification effectuée par une policière à part entière, à une petite différence près : ses galons de réserviste. Actuellement en formation, elle effectuera bientôt des vacations pour la police tout en conservant son métier dans une entreprise de plasturgie.

Habilités à porter une arme

Un statut de réserviste aujourd'hui accessible à tous les citoyens français. Seules conditions : être âgé de 18 à 67 ans et ne jamais avoir été condamné. "Le fait d'employer des personnes qui viennent du privé, ça donne une autre image de la police et un autre regard sur la police nationale", observe le brigadier-chef Amaury Ruguet.

Un rêve déjà réalisé par Corine Rantien, agent d'accueil dans un lycée et policière sur son temps libre. À Guéret, en Creuse, elle est la première à avoir franchi le pas et répond aux demandes du commissariat dans la limite de 90 vacations par an.

Rémunérés à hauteur de 70 euros par jour, ces nouveaux profils, insérés dans la vie civile, présentent plusieurs avantages. "On a la chance d'avoir des gens qui sont très ancrés dans leur ville, qui connaissent très bien leur secteur, donc qui sont tout de suite des gens très opérationnels", apprécie le commissaire Xavier Badier. Après un mois de formation intense, trois nouvelles recrues rejoindront bientôt les 90 fonctionnaires du commissariat de Guéret.

Deux missions seulement leur seront interdites, le maintien de l'ordre et les interpellations dangereuses, même si les réservistes sont habilités, eux aussi, à porter une arme. Pour devenir policier réserviste, il suffit de s'inscrire sur Internet ou de se renseigner directement auprès de son commissariat.