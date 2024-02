VIDÉO - Emploi : garages cherchent mécaniciens désespérément

Les délais pour obtenir un rendez-vous pour une simple révision de sa voiture sont de plus en plus longs. Comment l'expliquer ? En cause notamment, le manque de mécaniciens, une compétence qui n'attire plus les jeunes.

Benoît vient déposer sa voiture au garage à Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), un joint percé à l'arrière laisse passer l'eau et inonde régulièrement son coffre. Il y a encore quelques mois, il aurait obtenu un rendez-vous en quelques jours. Cette fois, il a dû attendre un mois. "Il faut pouvoir s'arranger pour pouvoir venir au moment voulu. On n'est pas toujours disponible tout de suite, donc c'est embêtant."

Si les délais s'allongent pour Benoît et les autres clients, c'est que le garage manque de main-d’œuvre. Le patron est toujours en quête de deux carrossiers, et surtout d'un mécanicien : "Ça fait un an et demi qu'on cherche. On a eu deux personnes qui se sont présentées, mais qui n'étaient pas forcément du milieu de l'automobile. Donc on a fini par se résigner à rester dans l'effectif actuel." Le travail s'accumule pour les quatre mécaniciens employés. À cinq, la cadence serait moins élevée.

Des démissions au bout de quelques mois

Les garagistes peinent à recruter partout dans les Hauts-de-France. Dans une concession familiale à Lens (Pas-de-Calais), William Barré passe son temps à embaucher des salariés qui démissionnent après quelques mois : "Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir d'être formés et d'évoluer dans un métier qui est porteur et qui a de l'avenir parce qu'on a du travail". Des candidats qui méconnaissent le métier et se tournent vers d'autres voies, d'autant que la profession évolue de plus en plus vers la réparation de véhicules électriques.

Les transformations sont loin d'effrayer Esteban, apprenti ici depuis quelques mois aux côtés de Franck. Le former est une solution à cette pénurie d'employés qualifiés. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.