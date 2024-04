Emploi : les réseaux sociaux, la nouvelle arme des recruteurs

Plus de 1,2 million de postes sont aujourd'hui à pourvoir dans de très nombreux secteurs. Pour trouver des candidats, des entreprises ont de plus en plus recours à des campagnes sur les réseaux sociaux.

Surfer sur les réseaux sociaux a changé sa vie. Aurélie Prévot tombe un jour, par hasard, sur une annonce. Il n'y avait pas de CV à remplir pour postuler, il suffisait de cliquer. "Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite, pile au moment où j'avais besoin. J'ai cliqué dessus, et voilà, le lundi d'après je commençais à travailler", détaille-t-elle face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Aurélie a rejoint les 370 salariés de l'entreprise comme opératrice de production, et fabrique des câbles de frein pour des trains d'atterrissage. Un nouveau poste et un cadre de travail plus agréable. Car il y a un mois, elle travaillait dans une usine de métallurgie en horaires décalés, notamment de nuit. "Je me suis aperçue que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants comme je voulais. Et aujourd'hui, je peux les emmener à l'école, aller les chercher... Ça change la vie", dit-elle.

Cette embauche finalisée en trois jours était aussi une aubaine pour le nouvel employeur d'Aurélie, l'entreprise Selha, qui cherche une centaine d'ouvriers qualifiés. La campagne sur les réseaux sociaux a démarré il y a un mois. Ils ont reçu 211 candidatures. Finalement, 20 salariés viennent de signer un contrat. Une méthode plus efficace que les filières classiques, mais qui a un coût : 8000 euros.

"Si vous divisez 8000 euros par 20, si la personne reste 10, 15 ou 20 ans, bien évidemment cela sera rentable", souligne Lise Theil, directrice des ressources humaines du groupe Selha.

Pour vous envoyer des offres d'emploi, des entreprises analysent vos comportements sur les réseaux sociaux

Trouver des ouvriers spécialisés est devenu très compliqué, et les employeurs n'hésitent plus à les débaucher. Ainsi, au sein de l'entreprise Régilait, la direction cherchait dix caristes, ces professionnels de la manutention qui manœuvrent les engins motorisés servant au déplacement de marchandises. Internet a apporté à la société 64 candidats grâce à une annonce.

Face à une pénurie de main-d'œuvre, disposer de profils différents, variés et surtout qualifiés, est un atout de taille pour un recrutement efficace. "Quand on recrute, on a du mal à avoir 5 CV. Donc quand on a 64 CV, c'est forcément des gens qu'on n'aurait pas eus dans un autre contexte", précise Céline Celerier, directrice des ressources humaines chez Régilait.

Conducteurs de bus, serveurs, ouvriers... Des milliers d'offres sont disponibles, et les diffuser sur les réseaux sociaux est la spécialité de la société Seiza. Au total, 400 entreprises font actuellement appel à ses services. Parmi eux, des PME mais aussi de gros industriels.

Mais comment font-ils pour trouver de bons candidats ? En analysant vos comportements sur les réseaux sociaux, lorsque vous consultez une offre emploi, par exemple. Ils connaissent ainsi vos centres d'intérêts, votre lieu de résidence. Des données précieuses pour vous envoyer des propositions de travail parfaitement ciblées.

"Il y a une guerre de talents et on se rend compte que les entreprises se battent pour trouver des candidats. Le rapport de force est en train d'évoluer et donc les candidats ont besoin que les choses aillent vite", détaille Camille Cosnefroy, président-directeur général de Seiza.