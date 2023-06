VIDÉO - Faute de bras, la direction vient travailler à la chaîne

Pour ne pas voir la production ralentir en vue de l'été, l'entreprise a eu une idée : un système de parrainage. "Si vous trouvez quelqu'un qui reste trois mois, on vous verse une prime, s'il reste six mois on la double", explique Olivier Paupert. Jusqu'à 300 euros de prime pour assurer la présence des fromages chez les restaurateurs et dans les étals dans le pays comme à l'étranger. Rien que dans le magasin d'usine, ce sont 300.000 clients qui viennent se servir là chaque année.