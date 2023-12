Il succède à Pôle emploi le 1er janvier : que va changer France Travail ?

France Travail remplace Pôle emploi dès le 1er janvier 2024. Cette nouvelle structure rassemblera davantage de services et s'occupera aussi des allocataires du RSA. Que va-t-elle changer concrètement ?

Un nouveau logo, un nouveau nom et un nouveau directeur. Pôle emploi devient France Travail, avec une promesse : simplifier les démarches pour les demandeurs d'emploi. Le gouvernement veut faciliter leur retour sur le marché du travail. Objectif : mettre fin au millefeuille administratif. Pour y parvenir, chaque demandeur d'emploi aura un interlocuteur privilégié.

"Aujourd'hui, il y a énormément de guichets qui existent pour l'insertion, la formation ou l'emploi. Et on peut assez rapidement s'y perdre. Et l'organisation qu'on propose avec France Travail, c'est que chaque demandeur d'emploi puisse être accompagné vers la bonne solution", affirme Thibaut Guilluy, nouveau directeur de France Travail, dans le reportage visible en tête de cet article.

La réforme prévoit aussi des évolutions pour le RSA : tous les allocataires seront automatiquement inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 2025. Plus de deux millions de personnes sont concernées, dont la moitié est considérée comme très éloignée du monde du travail.

"Très souvent, les gens qui sont en chômage de longue durée, ils n'ont pas qu'un problème d'un emploi. Ils ont des problèmes de logement, économiques, sociaux... qui sont plus globaux et qui font qu'ils n'arrivent pas à retrouver un emploi", souligne Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.

Des contrôles renforcés

Les bénéficiaires du RSA devront signer un contrat d'engagement : 15 heures d'activité par semaine dédiées à l'accompagnement, à la formation et à l'insertion.

Un programme néanmoins trop flou, dénoncent les oppositions. "On n'a aucune garantie sur le contenu. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Le gouvernement a dit que les stages seront dedans, tout comme de l'immersion en situation professionnelle et de la simulation d'activité... Tout ça, j'appelle ça du travail", estime Hadrien Clouet, député LFI de la Haute-Garonne.

France Travail prévoit aussi de renforcer les contrôles, qui seront doublés. Par exemple, si un demandeur d'emploi au RSA ne cherche pas activement un travail, de nouvelles sanctions sont prévues, pouvant aller jusqu'à la radiation. "Pour l'instant, on voit dans la loi les sanctions, les suspensions, les radiations. Donc l'année 2024 va être déterminante pour savoir s'il y a vraiment un meilleur accompagnement", pointe Denis Gravouil, secrétaire général à la CGT, en charge de l'emploi.

Le gouvernement se donne jusqu'à 2027 pour que France Travail soit pleinement opérationnel.