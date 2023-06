VIDÉO - Si vous occupez un de ces métiers, vous ne serez jamais remplacé par une IA

Quels sont les métiers qu’un logiciel ne pourra jamais remplacer ? La question taraude de plus en plus d'employés, à l'heure où la progression rapide de ces technologies bouleverse le marché du travail. Dans le reportage du 20H ci-dessus, une équipe de TF1 la pose à l'une des plus célèbres d’entre elles, ChatGPT, qui, de son propre aveu, n’a pas de "compétences émotionnelles et relationnelles". Contrairement aux "travailleurs sociaux, psychologues, conseillers et thérapeutes", liste lui-même le générateur artificiel de conversations.

Aux États-Unis et en Europe, l'intelligence artificielle (IA) générative pourrait déjà "remplacer jusqu'à un quart du travail actuel", en particulier les fonctions de bureau et les métiers administratifs, selon une étude de la banque américaine Goldman Sachs, publiée en mars. À l'échelle mondiale, elle estime que 300 millions d'emplois pourraient être menacés par ces outils. Mais certains emplois pourraient bien échapper à cette lame de fond.