VIDÉO - Jobs d'appoint, location : des applications au secours des fins de mois

Comme elle, de plus en plus de Français cherchent des moyens d'arrondir leurs fins de mois, et beaucoup d'applications peuvent les y aider. Ainsi, Marion, utilise "Vinted". Elle vide tous ses placards, et met en vente sur Internet tous les vêtements dont elle ne veut plus. Pour une blouse, c’est 5 euros, et autant pour les t-shirts de son fils. Bout à bout, ces petits gains montent à une cinquantaine d'euros par mois, "un petit pécule pour racheter d'autres vêtements après", explique-t-elle au micro de TF1.