VIDÉO - Lundi de Pentecôte : qui travaille, qui est payé ou pas ?

En principe, la journée de solidarité est travaillée, mais pas rémunérée. Instaurée l'année suivant la canicule meurtrière de 2003, cette "journée" est en fait un prélèvement correspondant à 0,3% de la masse salariale annuelle, la contribution solidarité autonomie (CSA). Au départ, cette mesure était compensée par un jour travaillé non payé - le lundi de Pentecôte - mais depuis 2008, cette contrepartie est laissée à l'appréciation des employeurs et des salariés, comme l'explique une experte interrogée par TF1. Il est possible "que le salarié donne un jour de congé", indique Marie de Grivel, avocate en droit du travail, mais également "de répartir cette journée sur l'année", ou encore "tout simplement pour la société d'offrir cette journée au salarié".

C'est le cas à Aquaboulevard, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris. Le patron du centre aquatique offrira la journée de solidarité à ses salariés, mais en automne, car avec le beau temps, tout le personnel est mobilisé pour ce lundi de Pentecôte. "Il est préférable de choisir ces périodes qui sont quand même des périodes très calmes, fait valoir Fabrice Mancel. Le 11-Novembre, il y a peu de monde sur les extérieurs à l'Aquaboulevard, on est essentiellement à l'intérieur. Donc, on choisit cette période-là".