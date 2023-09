VIDÉO - Manque de vendangeurs : ce viticulteur achète un camping pour loger ses saisonniers

C'est un investissement de plus de deux millions d'euros. Avec le début des vendanges, le camping affiche complet. "On arrive aujourd'hui à 75 mobil-home et on accueille entre 250 et 300 personnes", affirme Michel Perez, gérant de Performances Vignobles et propriétaire du camping "Des rivières fleuries" à Saint-Antoine de Breuilh (Dordogne).

Portugais, Espagnols, Polonais, Roumains, ils viennent de toute l'Europe pour travailler dans les vignes. "Si je n'avais as eu ce camping cette année pour loger ce nombre de personnes pour les vendanges, il m'aurait manqué au moins 250 personnes et je mettais en difficultés les saisonniers. Les saisonniers qui viennent de l'extérieur représentent 50% des effectifs", poursuit le viticulteur.