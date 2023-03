VIDÉO - Pause déjeuner au travail : le retour en force de la gamelle

Dans cette agence de marketing à Lyon (Rhône), c'est la queue à l'heure du déjeuner. Tout le monde a sa gamelle. Le repas est une organisation : "Une petite boîte pour mettre la soupe. Une autre pour mettre le yaourt que j'ai fait..." . Les salariés de cette entreprise ne vont plus au restaurant le midi. Tout le monde apporte son repas au travail. "Parfois je vais acheter à manger, mais c'est assez rare, peut-être une fois par semaine. Sinon j'amène à manger", témoigne une employée. Cette pratique devient

de plus en plus courante. En moyenne, un employé sur deux prend sa gamelle au moins une fois par semaine au bureau.