Réforme des retraites : où en est l'emploi des seniors en France ?

La retraite ? À 62 ans, Véronique Merrien, n’a jamais été aussi heureuse. "J’ai tout mon temps", rit-elle. "Donc c’est le bonheur, le jardin, les petits oiseaux". Deux ans déjà que cette ancienne cadre d’une société informatique ne travaille plus. Elle passait entre 60 et 70 heures par semaine au bureau sans compter les week-ends, et n’arrivait plus à tenir le rythme. "Sept jours sur sept, 24h/24, le client qu’il faut satisfaire sans arrêt, une pression terrible au quotidien… Je n’en pouvais plus. Même si j’aimais mon travail, ce n’était plus possible", souffle Véronique.